Az elmúlt hónapokban igazi baby boomnak örvendhettek a Szegedi Vadasparkban. A delmagyar.hu is beszámolt a kétpupú tevecsikó, a törpe vízilóbébi, Poldi, a párduckölyök, a kis vadmacskák és a négy dámszarvas érkezéséről. Az újszülöttek ünneplése mellett azonban a matuzsálemeket is megilleti a tisztelet és figyelem, így felkutattuk az állatkert legidősebb lakóit. Jenny, a tapír több mint harminc évével már-már csodaszámba megy a fajtársai között. Ernő, a sarkantyús óriásteknős azonban nyolc évtizeden túl is szinte épphogy megkezdte életének „B-oldalát”.

Jenny, a tapír az állatkerti gondozók nagy kedvence.

Fotó: Gémes Sándor

A nyolcvanéves virgonc óriás

Ernő kétségkívül a vadaspark legidősebb lakója – mondta el lapunknak Veprik Róbert igazgató, aki csak öreg barátjaként köszöntötte kifutójában a sarkantyús óriásteknőst.

Nyolcvanévesre becsüljük a korát. Amikor 25 évvel ezelőtt idekerültem dolgozni, Ernő már itt volt, a Vadaspark nyitása óta itt van nálunk. Régen volt egy párja, de az már az érkezésem előtt elpusztult. Most is vannak a parkban utódai, de nem lehet őket összerakni, mert Ernő olyan erős és rámenős, hogy veszélyes lehet rájuk

– mondta el az igazgató.

Ernő virgonc kíváncsiságáról fotós kollégámmal magunk is meggyőződtünk, kitartóan igyekezett minél közelebbről szemügyre venni az ismeretlen cipőket territóriumában. Élénk érdeklődésével bizonyította, hogy kiváló egészségügyi állapotban van. Gondozói nagy figyelmet fordítanak arra, hogy mindig biztosítsák számára a megfelelő minőségű takarmányt és az ideális hőmérsékletet.

Ernő napjai legnagyobb részét napozással és szunyókálással tölti.

Fotó: Gémes Sándor

Az egyik legnagyobb veszélyt minden teknőstartó számára a vegyszerezett salátalevelek jelentik. Nagyon figyelünk arra, hogy a lehető legjobb minőségű biotakarmányt kapja, így nem megy tönkre a veséje, a mája, és reményeink szerint még legalább nyolcvan évet élhet

– fejtette ki Veprik Róbert, aki hozzátette, a sarkantyús óriásteknősöknél ugyanis korántsem ritka, hogy megérik a 120-150 évet is. A megfelelő hőmérséklet biztosítása azért kulcsfontosságú, mert hidegben a teknősök olyannyira lelassulnak, hogy még a táplálkozásról is lemondanak.