Idén már tizenötödik alkalommal rendezték meg Szegváron a Tófesztivált. A Kórógy-tónál jobb helyszínt a kulturális és szórakoztató programokra nem is találhattak volna. A Tófesztivál sokakat vonzott a szombaton az élővíz partjára.

A Tófesztiválon sárkányhajózni is lehetett Fotó: Kovács Erika

Napelemes kiülők a Kórógy-tó partján

Szegvár központját díszíti a Kórógy-tó, a Tófesztivál helyszíne. A régi öregek elmesélése szerint három forrás táplálta a tavat. Leírásokban és szájhagyomány útján is fennmaradt, hogy a falusi emberek sokszor fürödtek a tóban, aminek a vize sárgára színezte a lábukat. Ez arra utal, hogy a forrásvíz igencsak jódos lehetett. Napjainkban igen kedvelt családi pihenőhellyé vált a Kórógy-tó. Szépen kiépítették a környezetét. Kiülőket helyeztek ki, amiket napelemekkel világítanak meg az esti órákban, illetve asztalokat, padokat helyeztek ki, ahol nagyobb baráti-családi összejöveteleket is lehet szervezni. Mosdót is építettek.

Tófesztivál főzőversennyel

– A tófesztivált 2019-ben újítottuk meg. Akkor indítottuk útjára a főzőversenyünket is, ami egyre népszerűbb a szegváriak körében. Minden évben csirkés tarhonyát főzünk, aminek annyiféle változata van, ahányan részt vesznek rajta – mondta Pöszmet Zsolt önkormányzati képviselő, a program főszervezője. Idén 21 csapat főzött. A csapatok fantáziája határtalan. Az egyik versenyműből például már csak a bab hiányzott és akkor tökéletes babgulyás lett volna belőle. Egy másik tarhonyás csirkét pedig a lasagne ihlette, akár újragondolt olasz tésztaétel is lehetett volna.