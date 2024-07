Idén is több mint száz traktor vonult fel Domaszéken. A falunapokat megnyitó pénteki esemény kezdi kinőni a települést: a mezőgazdasági járművek már alig fértek el a a Köztársaság téren. Bár munka ebben az időszakban még bőven akad a földeken, a környékbeli gazdák szívesen jönnek, mert a nagy buli mellett remek társasági esemény is, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek.

Több mint száz traktorral vettek részt a gazdák az idei domaszéki felvonuláson is. Fotó: Török János

Persze akinek nincs traktora, az is jól szórakozik – főleg a kisgyeremekes családok, amelyek számára gyakorlatilag kötelező program a hatalmas monstrumok nézegetése, illetve az integetés a menetnek. A most 3 éves Marci, bár beszélni még nem tud, folyamatos mosollyal az arcán mutogatta szüleinek az újabb és újabb érkezőket. Pedig nem újdonság számára a traktor: a családban is van egy John Deere. A dupla kerekes járművel szüleivel együtt természetesen ő is a felvonulók között volt.

Neki még nincs saját traktorja, nem úgy a 14 hónapos Olivérnek. Az anyameghajtással húzott járgányra még egy napernyőt is szereltek, így a kisfiú teljes kényelemben tudta nézegetni az igazi gépeket.

Imádja ezeket, karácsonykor a fénytraktorokat is megnéztük

– mesélte édesanyja, Karlovic Csilla.

A cukiságfaktort kimaxoló család mellett voltak még jópáran, akik úgy gondolták, emlékezetessé teszik megjelenésüket. És az az igazság, hogy ehhez idén már kevés volt a székekkel, szalmabálákkal felszerelt utánfutó, ahol kisebb-nagyobb kompánia tudott üldögélni. Az egyik leglátványosabb kompozíció a domaszéki motorosoké volt: a traktor után kötött platón több kétkerekűt is felállítottak, melyeken Mad Max stílusban bőrszerkós hölgyek és feketébe öltözött urak reklámozták a vasárnapi motoros rendezvényt. Őket kísérte a menetben motorjával Balogh Jenő – szőrös kabátban.

Nagyon nem fázok. De megéri a buliért

– mosolygott.