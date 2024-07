Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend tagjai lett Dékány Levente – olvasható a kistelekjaras.hu oldalon. Az első magyar gasztronómiai lovagrendet Benke László vezetésével alapították meg 2005-ben. Az alapítók szándéka szerint óvja az egyetemes és a magyar vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, a vendéglátás és a gasztronómiában alkalmazott, tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését támogatja és elősegíti azok alkalmazását a mindennapok gyakorlatában. Most tagjai közé választotta a balástyai Dékány Levente séfet.

Két évvel ezelőtt a Szabadtűzi Lovagrend választotta be tagjai közé Dékány Leventét. Az erről szóló cikkünkben Dékány Levente elárulta, hogy melyik ételt készíti szívesen és hogy hogyan ismerkedett meg a főzéssel. Azt is elárulta, több lábon áll: a szakács mellett koktélmixer és pultos képesítése van, bár ez utóbbit még nem gyakorolta, a családi gazdaságban fejes és kelkáposztát, burgonyát és fe­hér paprikát termesztenek fólia alatt, és akkor sem jön zavarba, ha traktorra vagy egyéb mezőgazdasági gépre kell pattannia. Megtudtuk tőle azt is, hogy szeretné a középkori magyar étkeket újragondolva elkészíteni, a hagyományos, régi ízeket újraalkotni és megszerettetni az emberekkel.