A csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria a Helyi Értékek Napja alkalmából gazdag programmal vár minden kedves érdeklődőt augusztus 11-én vasárnap 16 órától, a Kézművesházak udvarán.

Ízes halételekkel és csongrádi borokkal, nyitott műhelyekkel, hagyományokkal találkozhatnak a látogatók. Lesz mesekoncert, fotókiállítás és bemutatkozik néhány, a helyi értéktárhoz tartozó kulturális egyesület.

A magyar népi és helyi kultúrát ismertető tematikus rendezvényeknek köszönhetően a most felnövő generáció ismeretei folyamatosan bővülnek, így mindennapjaikba a hagyományos vidéki értékek is megjelennek az egyre inkább jelen lévő nagyvárosi értékek mellett. A szervezők szerint fontos megőrizni Csongrád szellemi, természeti és közösségi értékeit a következő generációknak is.

Az ingyenes rendezvény a Csongrádi Napok programsorozat része.