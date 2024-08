Szombaton és vasárnap tartják a Havas (hagyományos, szögedi nevén Havi) Boldogasszony Búcsút az alsóvárosi ferences templomban. A program a „legszögedibb szögedi” szülőházának, majd Mátyás téri mellszobrának koszorúzásával kezdődik Bálint Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából augusztus 3-án 13.45 és 14.30 órakor. Beszédeket Barna Gábor néprajzkutató és Fejes Antal ferences szerzetes mond. Szeged hitvalló tudósának boldoggá avatásáért fél négytől mutat be szentmisét Serfőző Levente felsővárosi plébános, oktatási püspöki helynök, az egyházmegye ifjúsági referense. 18 órakor Kárpáti Kázmér, az alsóvárosi ferences templom plébánosa a hivatásokért celebrál szentmisét, 20 órától görögkatolikus liturgiát mutat be Szaplonczay Miklós görögkatolikus esperes. Ezt követően szabadtéri keresztutat és szentségimádást tartanak, majd éjfélkor az elhunytakért mutat be szentmisét P. Ocsovai Grácián ferences barát, utána egész éjszakán át tart majd a virrasztás a templomban.

Vasárnap 7 órakor az édesanyai és édesapai hivatásokért, 9 órakor körmenettel egybekötve a családokért, 16 órakor a betegekért, idősekért, orvosokért, ápolókért mutatnak be szentmisét. A búcsú Bezzegh Kelemen által celebrált, hálaadó szentmisével zárul majd 18 órakor. Gyónási lehetőséget a búcsú teljes ideje alatt biztosítanak a ferencesek.

Képalá: Bálint Sándorért, a családokért, a betegekért és az elhunytakért is mutatnak be szentmisét a búcsú ideje alatt az alsóvárosi templomban. Archív fotó: