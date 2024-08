Fotópályázatot hirdetett az eperjesi önkormányzat „Eperjesi nyár” címmel. Olyan képeket várnak, amelyek a település szépségeit mutatják be. A fotóknak Eperjes közigazgatási területén belül kell készülniük, olyan épületeket, vagy természeti környezetet kell ábrázolniuk, amelyekről könnyen beazonosítható a helyszín. Egy pályázó maximum 3 színes, vagy fekete-fehér digitális fotóval pályázhat. A szervezők azt kérik, a készítők a felvételeknek adjanak címet is. Az elkészült fotókat a [email protected] e-mail címre kell eljuttatni augusztus 10-éig. A legjobb alkotások készítőit értékes nyereményekkel jutalmazzák, az augusztus 31-i családi napon kiállítást is rendeznek a képekből.