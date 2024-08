A Szegedi Nemzeti Színházban rendezték meg az Országos Színházi Évadnyitó gálaestjét, amelynek keretében átadták a Kaszás Attila-díjat. Az idei jelöltek Balla Eszter, Ecsedi Erzsébet és Tóth Ildikó voltak. A gálán felléptek a szegedi színház művészei, a Szegedi Kortárs Balett táncművészei, a Szegedi Szimfonikus Zenekar zenészei, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ művészei, valamint meghívott Kaszás Attila-díjas művészek.

Hankó Balázs miniszter adta át Balla Eszter színésznőnek a Kaszás Attila-díjat. Fotó: Gémes Sándor

A Kaszás Attila-díj egyik alapítója, Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere elmondta, hogy a 2008-ban alapított díjat az első pár évben a Kaszás Attila iránt érzett szeretet és a halála miatti megrendülés tartotta a felszínen, de ahogyan sorra bővült a díjazottak rangos névsora, önjáróvá vált. Ahogy fogalmazott, a díj a színházi szakma önbecsüléséről szól, hiszen a jelöltekről első körben a társulatok döntenek.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter rámutatott, hogy a díj a színészkollégák egymás iránti tiszteletét és a közönség szeretetét ötvözi.

– Kaszás Attila nem csak tehetségével és sokoldalúságával, hanem emberségével és közösségi szellemével is kiemelkedett. A róla elnevezett elismerés olyan művészeknek jár, akik nem csak a színpadon, hanem a színházi közösségen belül is példamutatóak. De ez a díj nem csak egyéni teljesítmények elismerése, hanem üzenet is: a színház egy értékadó, közösségi művészeti forma, ahol az együttműködés, a tisztelet és az alázat a siker alapja – mondta a miniszter.