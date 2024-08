Államellenes szervezkedés volt a koncepciós per vádja

A fiatal tanárt a Győri Katonai Bíróság különtanácsa 1957. október 19-én államellenes szervezkedés vezetésének vádjával, életfogytiglani börtönre ítélte, a hadbíró Vetési Béla volt.

Brusznyai Árpádné Honti Ilona 1957. július 29-től naplót vezetett azzal a céllal, hogy amit a férje önhibáján kívül elveszített, annak egy parányi részéletét visszakapja egyszer, ha azt a füzetet elolvassa. „Nem tudom, hogyan fognak alakulni a dolgok, nagyon nehéznek és reménytelennek látom a jövőt. Még akkor is, ha Te csodálatos erőddel mosolyogsz a rácsok mögött” – írta első bejegyzésében. A napló először 2017-ben jelent meg „Ne felejtsétek Édesapát” címmel, majd bővített második kiadásban 2022-ben „Ne sírj édesanya, hazajön édesapa” címmel, amely tartalmazza Brusznyai Árpád és felesége életrajzát és a per alakulását is. A napló felbecsülhetetlen forrásérték, valós időben mutatja be a hatalom bosszúszomjas emberei kezébe került forradalmár feleségének helytállását. Torokszorító olvasmány.

Brusznyai Árpád segítette Pap Jánost, ő pedig halált kért rá

Az életfogytiglan kihirdetése után az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága első titkára, Pap János, levelet írt a Legfelsőbb Bíróság Elnökének, Domokos Józsefnek.

„Kötelességünknek tartjuk közölni a megye kommunistáinak, dolgozóinak hangulatát – Brusznyai és társai ellenforradalmi csoport bűnügyének tárgyalásán – a Győri Katonai Bíróság Népbírósági Tanácsa által hozott ítélettel kapcsolatban” – áll a levélben, amelyben Pap János kijelentette, nem értenek egyet az ítélettel, enyhének tartják. „A megye kommunistái, becsületes dolgozói – a népi demokratikus államrend megdöntéséért küzdő vezető szerepet játszó ellenforradalmárok felelősségre vonásánál – a legsúlyosabb ítéletet várták, nem pedig a törvényes büntetési tétel minimumot. Kérjük a Legfelsőbb Bíróságot, hogy az ügyben – mely fellebbezés alatt áll – a törvényeinknek megfelelő, komoly ítéletet hozzon” – áll az 1957. november 2-án írt levélben. Az ítélet súlyosbításához ez a levél nagyban hozzájárult.