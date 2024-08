Az Európai Népek II. Balástyai Fesztiválját pénteken 18 órától rendezi meg a község sportcsarnokában a helyi önkormányzat, a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület és a Nemzetközi Megyejáró Fesztivál.

A program Ujvári László polgármester és Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes köszöntőjével kezdődik, utána jönnek a szereplők. Lengyelországot a szemudi fúvószenekar és a Chabówkából érkező Majeranki Gyermek Néptáncegyüttes képviseli, Bulgáriából, Várnából a Rodina Néptáncegyüttes, a spanyolországi Cabeza del Bueyből a Barbuquejo Néptáncegyüttes vendégeskedik Balástyán. A honi színeket a Bábabokra Néptáncegyüttes és a csólyospálosi táncosok képviselik, fellép még a Kisteleki Citerazenekar, míg az estét a Czirok Zoltán vezette id. Vándor Rudolf Fúvószenekar koncertje zárja – tudtuk meg a polgármestertől. A szereplők 20-20 perces műsort adnak.

– Korábban településünkön nyári közösségi programok nem igazán voltak. Néhány éve civil kezdeményezésre gasztronómia esemény, a zsírégető kerti parti indult útjára, amit idén is sikeresen megrendeztünk. Tavaly először kulturális, népzenei és táncos programnak lehettünk a házigazdái, a fellépők gyönyörű műsort adtak és úgy gondolom, az idei minősége is garantált. Bízom benne, sokan leszünk a sportcsarnokban és együtt élvezhetjük a kapott kulturális ajándékot – mondta Ujvári László. Hozzátette: reméli, hagyományt teremtenek és jövőre is megtarthatják a rendezvényt. – Rajtunk nem fog múlni – jegyezte meg.