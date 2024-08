A cím, amit a kritikának adtam, annyiból félrevezető, hogy azt sugallja, mintha a legújabb Alien-film csak azért lenne jó, mert ezúttal rengeteg xenomorffal kell szembenézniük gyanútlan hőseinknek. Szerencsére van itt egyéb látnivaló is, és még annál is több izgulni való. Izgalmas amúgy az is, hogy milyen pályát írt le a franchise, úgyhogy ez ügyben érdemes most tenni egy kis kitérőt.

A ’79-es eredeti alkotást Ridley Scott rendezte, és a film azóta is alapvetés a sci-fi horror műfajában. Ugyanez érvényes a hét évvel későbbi folytatásra is, amit James Cameron dirigált. Ezután még hat évet kellett várni a David Fincher által megrendezett harmadik részre, ami ha minőségben nem is, anyagilag mindenképpen alulmúlta a várakozásokat. Ennek ellenére újabb öt év múlva Jean-Pierre Jeunet megpróbálta feltámasztani a sorozatot, ami több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel meg is valósult. Nagy és/vagy egyenesen legendás rendezők dolgoztak a filmszérián, amit egy hosszú, mintegy tizenöt éves szünet után maga a szülőatya, Ridley Scott vett ismét a kezébe, ám sajnos sem a 2012-es Prometheus, sem pedig az öt évvel későbbi Alien: Covenant nem tudta beváltani a hozzájuk fűzött ígéreteket.