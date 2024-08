Nemrégiben Szerbiában képviselte a magyar néptánc kultúrát, Magyarországot és Makó Városát a Forgatós Táncegyüttes, amelyet a Kispipa zenekar kísérte el a turnéra. A CIOFF Fesztiválon Kolumbia, Kína, Bulgária, Lengyelország és Szlovákia táncosai vettek részt, és több ezer ember előtt mutatták meg országaik tánchagyományait.

A makói csapat profizmusát is elismerték Szerbiában. Fotó: promenad.hu

A fesztivál igazgatósága értékeléskor kiemelte a Forgatós Táncegyüttes pontosságát, a programokban vállalt aktivitást, a felkészültséget és profizmust. Szakmailag a legjobb együttesnek minősítették a makóit

– írta meg a promenad.hu.

A fesztiválról hazatérve a gyermek csoport, az Aprólábak csapat részére tábort tartottak, ahol az első napokban Farkas Lilla néptáncpedagógus, aranygyöngyös néptáncos, Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület szakmai elnökségének tagja dunántúli táncokkal ismertette meg a lánykart, és elkezdték az üveges táncok elsajátítását is. A fiúk Doktor László művészeti vezetőtől somogyi kanásztáncokat, valamint szilágysági férfitáncokat tanultak.

A tábor folytatásában Samu Mónika népi ékszerkészítő is tartott előadást, és készíthettek ékszert a gyerekek, valamint lovaskocsikázáson is részt vehettek. A tánckar most egy rövid nyári szünetet tart, és augusztus elején folytatja szakmai munkáját.

Szeptembertől pedig felvételt hirdetnek, várják a hozzájuk csatlakozó fiúkat és lányokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Érdeklődni lehet Doktor László művészeti vezetőnél a 70/416-3825-ös telefonszámon.