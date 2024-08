Nyilvános közbeszerzést írt ki a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., mégpedig mobilvécékre. A városi rendezvényszervező cég a Szegedi Ifjúsági Napokra készül ezzel, és a pályázatnak nemrég meg is lett a nyertese. A mosdókat a fővárosi központú XELESS Kereskedelmi Szolgáltató Kft. szállítja a nyár utolsó fesztiváljára, összesen 25 321 000 forintért. A nyertes vállalkozás természetesen nem csak mobilvécéket szállít és tisztít ennyi pénzért. Nekik kell telepíteniük a zuhanyzós konténereket is, de kell jó pár darab irodakonténert is szállítaniuk. Utóbbiakban klímának is kell lennie, ha túl nagy meleg lenne a Partfürdőn.

A Coca-Cola SZIN-en ismét a külföldi és a hazai zenei élet krémje vonul fel: mintegy 200 koncert adja meg az alaphangulatot a Tisza-parton.

Külföldi húzónevekkel idén sem fukarkodtak a szervezők. A SZIN egyik legnagyobb durranását, a holland világsztárt, Armin van Buurent a zene iránti féktelen és könyörtelen szenvedély hajtja. A trance mozgalom „zászlóvivőjének”, az EDM egyik legbefolyásosabb alakjának tartott művész állandóan mozgásban van: vagy a stúdiójában alkot zenét, vagy úton van a világ legnagyobb klubjai és fesztiváljai között. I Believe című dala a világhírnév felé repítette Tim Kamradot. A lengyel származású, német előadó zenei stílusa a pop, az R&B és néha a rock között helyezkedik el.