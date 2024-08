A divat-, a zenei és showműsorok mellett több mint százféle gint és rumot kínálnak majd a látogatóknak a II. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztiválon szeptember 6. és 8. között a Móra parkban, ahol egy egyedülálló Gastro Gardent is kialakítanak. A sztárvendégek Rácz Jenő és Wossala Rozina séfek lesznek – tájékoztatott a fesztivál közleményében.

A csúcsgasztronómia világába is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Fotó: Vajda János / Archív fotó

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf, aki számos hazai és nemzetközi díjat nyert már. Exkluzív főzőbemutatót tart majd, amely során bepillantást enged a csúcsgasztronómia világába. Wossala Rozina szintén a hazai gasztroszcéna egyik meghatározó személyisége, aki szenvedélye, kreativitása és közvetlen stílusa révén tett szert nagy népszerűségre az ételrajongók körében. A Séfek Séféből ismert Szikra Gabriella, „A Konyhám Studio 365” tulajdonosa is a Tisza-partra cseréli szeptember első hétvégéjén a Balaton-partot. A mezőnyt továbbá a Dél-alföldi Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület elnöke, Bálint Ferenc, valamint az egyesület alapító tagja, Goda Gábor is erősíti, aki ezen felül az Art Hotel séfje, ahonnan kollégája, Rakusz Krisztián is csatlakozik a főzőshowkhoz.

A sztárséfeken túl a hazai és a helyi étteremvilág élvonalába tartozó vendéglátóhelyek biztosítják a finom falatokat. A Tiszavirág, a Novotel Szeged, az Essentiale, a Sun City BBQ, a Trattoria Il Divo, a MÁK Bisztró, a Carlo’s és a házigazda Bárka a Grillandia csapatával együttműködve várja majd az ízek rajongóit parádés fogásokkal. Mindemellett a Szia! Coffee is átteszi székhelyét a hétvégére a Mátyás térről a Móra-parkba.