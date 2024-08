– A gyerekek és a felnőttek is nagyon várják már a hétvégét, a szombati, az immár 4. gazdanapot, amelynek ezúttal is a traktoros felvonulás és a traktorosok számára kitalált versenyek adják a gerincét – mondta Tóth Tibor, Csengele polgármestere, aki elárulta: csemetéi is részt vesznek a felvonuláson.

A tavalyi gazdanap sikerét szeretnék felülmúlni. Archív fotó: Imre Péter

Népszerű a gazdanap

Az első rendezvényen 100, a másodikon 240, a tavalyin 300 traktor – ebből 100 helybeli –, illetve különböző, régi és új mezőgazdasági gép jelent meg, a szervezők idén is szeretnének rekordot javítani. A tavalyi gazdanap azért is emlékezetes marad, mert akkor volt a nyár legmelegebb napja, és ezért pár versenyszámot csak este, az éjszakai órákban tudtak lebonyolítani.

A gyülekező 8 órától lesz az Ifjúsági Rendezvénytéren, 9 órakor indul a felvonulás, majd 10.30-tól kezdődnek a vetélkedők, az erőhúzás aszfalton, a gyorsulás és az akadályverseny, különböző, általában a lóerők megszabta kategóriákban. Érdekesség, hogy mindhárom versenyben a 4 hengeres MTZ-ket külön kategóriába sorolja a Szekeres Róbert, Csáki István, Csáki Dávid, Széll Renátó összetételű szervezőcsapat. Az ügyességi versenyeket gyermek, női és férfi kategóriában is megtartják, nevezni a helyszínen lehet. A versengések közötti szünetekben meglepetés műsorokkal, valamint egész nap a helyszínen kirakodóvásárral, büfével, bulihintóval, hordókukac járattal várják a kilátogatókat, míg a gyerekeket ingyenes ugrálóvár, csillámtetoválás és rodeóbika csábítja majd a traktorokon kívül. Este szabadtéri diszkóban lazíthatunk.

Más településekről is jönnek traktorok

– Idén is sok résztvevőre számítunk, a környékbeli településekről biztosan jönnek traktorok, traktorosok, említhetem Balástyát, Jászszentlászlót. A csengeleiek voltak Bodogláron és Tiszaalpáron, ők is biztosan eljönnek, főleg az utóbbi településről, hogy visszaszerezzék az elhódított serlegeket. Az előkészületek javában zajlanak, például locsolják a pályát és a szakemberek eljuttatják az áramot a helyszínre – közölte lapunkkal Tóth Tibor.