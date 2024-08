Sikeres programmá nőtte ki magát Nagymágocson a Grillmesterek éjszakája. Szebellédi Endre polgármester azt mondta, ez is azt jelzi, nagy az igény a közösségi összejövetelekre.

Jó hangulat és finom falatok jellemezték a Grillmesterek éjszakája nevű rendezvényt. Fotó: Kovács Erika

Még kürtős kalácsot is sütöttek

Finom illat lengte be Nagymágocsot, fűszerezett húsok és zöldségek illata, de volt, aki még kürtős kalácsot is sütött a grillsütőjén. Egyre népszerűbb a rendezvény, még a Dunántúlról is érkeztek sütögetők. A versenyre nevezett csapatok száma megközelítette a 20-at, a létszáma pedig túlhaladta a 200-at. Sokan pedig csak érdeklődőként sétáltak a sütők között és hallgatták a koncerteket.

Grillmesterek éjszakája: a híre a Dunántúlra is elért

– Más településekről is jöttek a rendezvényünkre, például Szentes vonzáskörnyezetéből, de a Nagymágocsi Baráti Társaság is meghívta a barátait, így még a Dunántúlról is érkeztek. A Grillmesterek éjszakája ma már egy olyan rendezvény, amit sokan várnak minden évben – fogalmazott Szebellédi Endre, hozzátette, a grillezésnek az elmúlt évben nagy divatja lett, ami beépült a családok gasztrokultúrájába. Otthon is szívesen grilleznek nyári estéken, összekötve ezt baráti meghívásokkal. Ennek a makroközösségi formája a Grillmesterek éjszakája, ami, ahogy mondani szokás, alulról jövő kezdeményezés volt, hiszen a lakosság kérte, hogy találjanak ki valamilyen programot, ahol közösen sütögethetnek.

Receptek is gazdát cseréltek

A grillsütők között nagy volt a mozgás, a csapatok meglátogatták egymást, hiszen itt nemcsak a versenyzés volt a lényeg, hanem az ismerkedés, barátkozás, illetve új receptek begyűjtése is, amit majd otthon ki lehet próbálni, vagy éppen továbbfejleszteni.

A rendezvényen a gyerekeknek kézműves foglalkozást is szerveztek, a színpadon fellépett a Pince Jam, az MD Fusion. Buruzs Károly szenior Európa-bajnok íjász bemutatót tartott, majd a Vándor együttes koncertezett. A tűzijáték után a Blues Company szórakoztatta a közönséget. A bulit Rácz Pál diszkója zárta.