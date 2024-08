A szombati üllési lecsófőző verseny és családi nap üde színfoltja volt a rendezvénynek helyet adó Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezett színvonalas kötény- és kerámiakiállítás. Külön öröm, amikor az ember régi ismerősbe botlik egy kiállításon. A kerámiákat ugyanis az alkotóház kerámiaszakköre készítette, a kötények pedig Berkóné Masír Borbála gyűjteményéből valók, akit már 2021-ben megismerhettek és szívükbe zárhattak kedves olvasóink. A mindig jó kedélyű és derűsen mosolygó hölgy annak idején lenyűgöző bögregyűjteményével került be lapunkba. Itt volt hát az ideje, hogy három év elteltével Borbála ismét megmutasson valamit. Most a kötényeken a sor.

Az üllési Berkóné Masír Borbála köténygyűjteménye a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár előterében tekinthető meg. Fotó: Török János

Elmesélte tehát, hogy a csinos kis köténykék nagy része hagyatékból származik, tavaly kapott 15 darabot Pintérné Marikától. Összesen több mint 30 ruhadarab kapott helyet a művelődési ház előterében a gyönyörű kerámiák mellett. Borbála azt mondta, ezeket nem viszi haza, a háznak ajándékozza. (A kötényeket, nem a kerámiákat.) Aztán azt is hozzátette, legendás bögregyűjteménye is jelentősen szaporodott, pedig eleve nem volt kevés, több száz darabról van szó. Legközelebb azt is megnézzük majd mindenképp.