Ezeregyéjszaka kiadásban rendezik meg a játékos táncversenyt, a 3. Just Dance Bajnokságot augusztus 26-án, hétfőn 18 órától a csongrádi Csemegi Károly Könyvtárban. Jelentkezni még a rendezvény napján is lehet a program facebook eseményénél található online űrlappal, illetve személyesen a helyszínen. Egyéni indulókat és csapatokat is várnak, akik a nagyjából ötven dalból álló listáról választhatnak, amely szintén elérhető előzetesen.