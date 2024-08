Van tehát mivel összehasonlítani a mostani feldolgozást, melyet az a Novák Péter jegyez rendezőként, akinek édesapja koreografálta az 1983-as ősbemutatót, valamint az 1984-es szegedi előadást és aki az Alföldi darabban Torda, a sámán szerepében volt látható. A szereplők között van két egykori X-faktoros, illetve többszörös Fonogram- és eMeRTon-díjas népzenei énekes és egykori szegedi közönségkedvenc színész is. Igazi húzónév azonban nincs a listában, ez azonban nem volt akadálya annak, hogy a meghirdetett öt előadás jegyei elkeljenek. Igaz, nem teljesen zsákbamacskaként, hiszen tavaly augusztus 20-án két előadásban már bemutatták a Papp László Sportarénában, melyet a Duna Televízió is közvetített. Hogy mennyire sikerül ennek a feldolgozásnak felérni az elődökhöz, vagy egyáltalán van-e erre egyáltalán szükség, azt a 20 ezer szegedi néző most hétvégén, illetve a nemzeti ünnepünk körüli napokban személyesen is eldöntheti.