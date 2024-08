Közösségben építik Isten országát

A szerzetesi hivatás másik nagy vonzereje a közösségi lét volt Kárpáti Kázmér számára. Annak öröme, hogy szerzetes testvéreivel együtt, közösségben imádkozhat, fordulhat Isten felé.

– A világunk egyre inkább sodródik az individualizmus felé. Egyre több embernek csak saját maga a fontos, és sokan mindenkinél mindent jobban vélnek tudni. Belül mégis ott a vágy az emberben, hogy kötődjön másokhoz, közösséghez tartozzon. És mi itt, Szegeden nem csak egymáshoz kötődünk szerzetes testvéreimmel, hanem szent életű elődeinkhez is, mint például Kapisztrán Szent János – fejtette ki.

Noha szeminaristaként két évet Szegeden töltött, de akkor sokat nem látott a városból, teológiai tanulmányai teljesen lefoglalták minden idejét. Így szinte újdonságként hatott rá a vármegyeszékhely, amikor tavaly megérkezett.

– Persze, ha el is helyeznek, ami a szolgálat természetes velejárója, mindig testvérek, szerzetesi közösség és ugyanaz az Úristen vár az új helyen is – jegyezte meg.

Jelenleg négy szerzetes testvérével él a kolostorban. Grácián és Antal testvér is a közelmúltban érkezett Szegedre, Valér és László atya pedig régi pásztora az alsóvárosi egyházközösségnek.

– Nyilván kell idő, míg alaposan megismerjük a hívekkel egymást, de azt már az elmúlt egy évben is jó volt megtapasztalni, hogy élő és erős közösségek vannak a templomban. Nagy értéknek látom a baba-mama klubot, az énekkar és a gyerek Cinke kórus összetartását, a jegyesoktatást. Harminc éve működik már a szegénykonyha is a plébánián, ahol sok önkéntes nem csak az idejét és a kétkezi munkáját adja oda, de az étkeztetéshez alapanyagokat is felajánlanak. Az külön nagy-nagy öröm számomra, hogy a kamaszok is jönnek önzetlenül segíteni másokon. A falak átimádkozottsága nagyon érződik ebben a templomban – fejtette ki.