Itt repül a nyár címmel szerveznek nyárbúcsúztató batyus partit vasárnap Szatymazon. A 14 órakor kezdődő ingyenes programon lesznek népi játékok, hagyományőrző játékok, ugrálóvár, palacsintaparti és pálinka kóstoló is. Délután 4 órától veterán járművek is felvonulnak, majd köszöntik a falu újszülöttjeit is. A Hirtelen együttes 18 órától koncertezik, 19.30 órától pedig az Indul a bakterház című filmet vetítik a kertmoziban.