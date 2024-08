Nora úgy érzi, a világ összeesküdött ellene. Az egész élete nem úgy alakult, ahogy tervezte: nem lett belőle úszóbajnok, se gleccserkutató, pedig mindkettő nagy vágya volt. Sőt híres énekes se lett kamaszkori bandájukkal, pedig az is benne lehetett volna a pakliban. Aztán jön egy rendkívül rossz nap az életében: felmondanak neki a munkahelyén, tanítványa bejelenti, hogy nem jár többet hozzá zongoraórára és utolsó cseppként a pohárban a macskája is elpusztul. Az amúgy sem túl fényes jövőképe így teljesen összeomlik és úgy dönt, bevesz egy csomó gyógyszert és kilép ebből az életből, ami semmi örömöt nem okoz számára.

Nora élet és halál között az Éjfél könyvtárba kerül. Egykori iskolai könyvtárosa fogadja ezen a furcsa helyen, ahol minden egyes könyv a nő életének egy alternatív verziója. Az szerepel bennük, hogyan alakult volna a sorsa, ha adott ponton másképp dönt. Minden létező válaszútnak megvan a maga története és Nora megismerheti, mi lett volna, ha bizonyos helyzetekben másképp dönt. Elég csak leemelnie egy könyvet a polcról és máris abban az életben találja magát, amiről azt gondolja, talán jobb lett volna.

Nora megtudhatja tehát, milyen lett volna az élete gleccserkutatóként, élsportolóként és híres zenészként, majd később azt is kipróbálja, milyen az, ha csak egy lényegtelennek tűnő apróságon változtat - például elfogad egy kávémeghívást. Vannak életek, amelyekből néhány óra alatt kiábrándul, másokban több időt tölt, mindezek közben pedig nem csak magát ismeri meg jobban, de azokat a személyeket is, akik életének fontos részei. Mert bár a viszonyok időnként megváltoznak közöttük, sokat megtudhat róluk és az ő döntéseikről is, amely személyiségüket is árnyalja.

Nora hamar rájön, hogy nincs tökéletes élet. Mert lehet, hogy az egyik álma megvalósul, de nagy árat fizet érte, vagy éppen az derül ki, hogy amire vágyott, az nagyobb csalódást okoz számára, mint bármi más az eredeti életében. És vannak megváltoztathatatlan dolgok is: a macskája például minden életében elpusztul, hiába is küzd ellene. Előbb-utóbb azt is megszokja, hogy úgy csöppen bele egy-egy életbe, hogy fogalma sincs, ki kicsoda és mi történt vele korábban – lényegében egy testet kap egy olyan életben, amiről semmit nem tud, így kell kideríteni, mi történik körülötte.