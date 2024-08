Inspiráció kívülről és belülről

A Csongrádi Alkotóház és Művésztelep idén két júliusi héten át adott otthont a város kiemelkedő művészeti eseményének. A nagymúltú alkotótelepet képző- és iparművészetet tanuló közép- és főiskolás fiatalok és tanáraik hívták életre. A város támogatásával 1975-ben alakult meg az alkotótábor, amely az Öregszőlőkben kapott helyet.

Fő szervezője a kezdetektől Aranyi Sándor festőművész. Rajta keresztül a telep szakmai arculat formálásába évtizedekkel ezelőtt a szegedi SZÖG-Art Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művészeti Intézet Rajz- Művészettörténet Tanszéke is bekapcsolódott.

A művésztelep célja, hogy az inspiráló természeti és kulturálisan is sokszínű alkotókörnyezet, technikai és műfaji szempontból is különleges műalkotások létrejöttét segítse elő. Erősödjenek a művészek, a tanítványok és a mesterek közötti, emberi és szakmai kapcsolatok. Zömében magyar alkotók dolgoztak a kéthetes művésztelepen, de érkeztek Romániából, Litvániából, Argentínából és Németországból is alkotók. Közös munkájuk csúcspontja a július 27-én megnyílt zárókiállítás.

Szabadon szárnyaló fantáziával

– Tizenhat országból kétszáznál többen látogattak el eddig a művésztelepre, ki többször, ki egyetlen alkalommal. Ám ketten is vannak, akik a kezdetektől kitartanak mellettünk – nyilatkozta lapunknak Aranyi Sándor festőművész, kiállító és egyúttal a program szervezője. Mint mondta: kevés a csongrádihoz hasonló alkotótelep létezik, amely a képzőművészet valamennyi ágának megfelel; itt van bronzöntő- és szobrász műhely, festő-, illetve grafikai műterem. Az alkotások metszéspontja pedig egyértelműen Csongrád szeretete. Ugyanakkor esetükben a plein air nem csupán annyit jelent, hogy klasszikus értelemben csakis a szabadban dolgoznak.

Áramló gesztusok, színek kavalkádja, táj inspirációk. Fotó: Tábori Szilvia

– Látható, ahogyan a művészek a valóságból táplálkoznak, a Csongrádon megélt jelenetekből, a természeti környezetből merítenek ihletet, szabadon szárnyaló fantáziával – tette hozzá Aranyi Sándor. Erről Képiró Ágnes úgy fogalmazott megnyitójában: örömteli látni és érezni, ahogy napjainkra a plein air már nemcsak a festők sajátja, hanem valamennyi képzőművészeti ágé. Már nemcsak szabadban alkotást, hanem szabadon alkotást is jelent, ugyanakkor a tájjal továbbra is szoros szimbiózisban, a táj által inspirálódva.