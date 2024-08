Csaholástól volt hangos szombaton a Maros-part, kutyakiállítást rendeztek ugyanis a Báló ligetben. A város által biztosított helyszínre 325, összesen 117 fajtát képviselő állatot neveztek be gazdáik. Érdekesség, hogy ezúttal nem csak fajtatiszta ebekkel lehetett jelentkezni: 45 kutyával megrendezték az első hobbikiállítást, ahol 4 kategóriában akár a keverék házi kedvencek is bemutatkozhattak szakértő zsűri előtt. Valamilyen ajándékot mindegyik kutyus kapott. A jó hangulatú rendezvényre a hőség ellenére is nagyon sok helyi és környékbeli érdeklődő látogatott ki.

– Kutyát az tartson, aki szereti, van rá ideje, szívesen gondoskodik róla és családtagként tekint rá. Ez felelősségteljes dolog, ami egy életen át tart – mondta Kardos László főszervező, a Makói Kutya Egyesület elnöke.

Természetesen saját tapasztalatból beszélt, neki is szenvedélye a kutya. Nála ez úgy kezdődött, hogy nyolcadikos korában az édesapja hazajött a piacról egy kutyás albummal, és azt mondta, vesz neki egy olyat, amilyet választ belőle. Végül a berni pásztor mellett döntött.

– 30 évvel ezelőtt született az első almom, azóta vagyok elhivatott tenyésztője a fajtának – árulta el.

Saját kutyáit természetesen nem hozta el a versenyre – nem lett volna etikus, ha benevezi őket.