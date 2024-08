A Sorgyalog Hagyományőrző Egyesület szervezésében valósult meg a szőregi csata szombati újrajátszása a Pálya téren. A szervezők a 175. évfordulóhoz méltó emléknapot rendeztek. Korhű sátortábort állítottak fel, ahol a látogatók testközelből szemlélhették meg, hogy hogyan főztek, mit viseltek, mivel harcoltak a honvédek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. A gyerekek szalmajátszótéren vezethették le fölös energiáikat a nagy ütközet előtt, a hadtörténet iránt érdeklődő felnőttek történészekkel folytatott kerekasztal-beszélgetés során ismerhették meg a szőregi csata előzményeit, körülményeit és eseményeit.

Az emléknap leglátványosabb programpontja délután ötkor kezdődött, a sportpálya közönség számára kijelölt széle gyorsan zsúfolásig telt. A polgárőrök folyamatosan kérték a látogatókat, hogy maradjanak a kijelölt biztonsági sáv mögött. A csatakezdés után nem sokat kellett várni, míg kiderült, miért volt szükség a fokozott elővigyázatosságra.

Több mint tíz hagyományőrző egyesület részvételével zajlott a csata újrajátszása, az ország minden részéről érkeztek katonák, sőt olasz vezényszavakat is lehetett hallani.

Először a felderítő honvédek vonultak tűzharcba a császári csapatok ellen, hogy felmérjék az ellenség haderejét. Sorra egymás után dörrentek el az elöltölős, egylövetű muskéták, látványos füstöt lövellve ki a puskacsövekből. Az összecsapásnak kommentátora is volt, Vass László hagyományőrző honvéd ezredes, az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület elnöke avatta be a szőregi csata kulisszatitkaiba a nézőket. Elmondta, hogy a puskákkal percenként egy golyót lehetett kilőni, egy katona 18-20 tölténnyel vonult ki a harcmezőre. Ha ezt a mennyiséget ellőtték, ki kellett tisztítani a fegyvert meleg vízzel, hogy újra használhatóvá váljon. Meleg víz híján alternatív megoldáshoz kellett folyamodniuk a katonáknak, amelyhez sok folyadékot vittek be szervezetükbe.