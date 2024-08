Idén is saját standdal települ ki a Móra Ferenc Múzeum a Szegedi Ifjúsági Napokra – tájékoztatott a közgyűjtemény közleményében. Augusztus 28. és 31. között a fesztiválozók Munkácsy-korabeli jelmezekben fotózkodhatnak, valamint kis segítséggel akár a legendás festő arcképét is megrajzolhatják. A Romani Design Art tárlathoz kötődően textilmintákat is tervezhetnek, amelyek felkerülnek majd a múzeum közösségi oldalára és weblapjára is. Szintén ehhez a divatkiállításhoz kapcsolódóan Frida Kahlo ihlette hajpántokat is felpróbálhatnak, továbbá kvízzel is készülnek számukra a muzeológusok. A helyes megfejtők között Munkácsy-belépőjegyeket sorsolnak majd ki.