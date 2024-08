Az És megint dühbe jövünk című Bud Spencer-Terece Hill filmet láttam a moziban, amire emlékszem. Ez örökre bevésődött az emlékeim. Hatalmas érzés volt még sorba állni is, az egész mozi maga volt a csoda. Jó lenne egy mozi most is, jó lenne, ha ezt a varázst átélhetné a fiam is