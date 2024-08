Lengyel séf dolgozik egy hete önkéntesként a dóci idősotthonban. Anna Gawecka a Hoffmann kulináris akadémia mesterszakácsaitól tanulta a szakmát, tudását pedig most a lakók javára kamatoztatja. Az Ápolás Extra Egyesület nyugdíjasai így most a közétkeztetésben kapott ebéd mellé reggelire és vacsorára is igazán különleges fogásokat kapnak.

Könnyű, nyári menüvel lepte meg a nagy hőségben az időseket a lengyel séf. Fotó: Karnok Csaba

Van egy mediterrán zöldségkertünk bio növényekkel, és szerettük volna, ha ezeket olyan szakács dolgozza fel, aki ért hozzá. Ezért hirdettünk meg önkéntes munkára mediterrán szakács posztot, amire Anna azonnal jelentkezett

– mesélte Rostás Norbert, az otthon vezetője. A séf tanulmányaiban ugyanis Spanyolországban most szünet van, magyar párja révén pedig úgy gondolta, az ő hazájában vállal önkéntes munkát erre az időszakra.

Szeretek főzni olyanoknak, akiknek nincs minden nap lehetőségük ilyen ételeket enni. Az pedig külön szakmai kihívás, hogy olyan menüt tudjak összeállítani, amit kis változtatással azok is meg tudnak enni, akik például nem ehetnek darabosat, Így ugyanis ők is megismerhetik ezeket az ízeket

– mesélte.

A kerti zöldségeket Anna minden nap friss, piacon beszerzett alapanyagokkal egészíti ki, amit szépnek talál és megvesz, abból főz. Csütörtökön például vegetariánus vacsora volt: lengyel hideg céklaleves, cukkinilepény mascarponés-kapros szósszal, illetve citromsorbet. A hónap végéig hasonlóan exkluzív ételek kerülnek majd az idősek asztalára, nem véletlen, hogy már most próbálják győzködni, hogy maradjon.