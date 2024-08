Velük párhuzamosan, a Partfürdő túloldalán a Punnany Massif dübörgött – rájuk is sokan voltak kíváncsiak, bár érződött, hogy hétköznap este révén, azért nem mindenki vállalta még be a hatalmas éjszakázásokat. Ez egyébként az egész rendezvényre igaz volt: a helyszíneket összekötő járdákon nagyjából kényelmesen lehetett sétálgatni egész este, a túlzsúfoltság érzésével egyelőre nem kellett megküzdeniük a fesztiválozóknak, ezen a napon pont kényelmesen volt töltve a 16 hektárnyi terület.

Visszatérve a fellépőkre: a 24 éves, egykori X-Faktor felfedezett, Manuel volt még az, aki látványos tömegeket tudott vonzani ebben az idősávban, ami azért is szép teljesítmény, mert vele egyidőben Ganxsta Zolee és a Kartel is koncertezett. Ebből is látszik, mennyire más az igénye a tizenéves korosztálynak, illetve mondjuk a szüleiknek – akik szintén itt buliznak a SZIN-en. És ha már ízlések: csütörtökön az elektronikus zene kedvelői is kitombolhatták magukat, a Borsodi színpadán ugyanis Armin van Buuren tolt egy másfél órás DJ-szettet. A TOP 100 lemezlovas szavazást ötször is megnyerő 47 éves holland lemezlovas az első félórában ráadásul a szerencsés rajongóival együtt állt a színpadon, így ők azt is elmondhatták, hogy együtt koncerteztek a világsztárral – bár cserébe ez idő alatt végig csak a hátát látták. Volt itt minden: látványos háttérvetítés, fények és pirotechnika, egyedül azokban maradhatott némi hiányérzet, akik a Blah Blah Blah című világslágert várták, abból ugyanis mindössze fél perc jutott az összeállításba.