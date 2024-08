Kedden délután megnyíltak a Szegedi Ifjúsági Napok kapui: bár a programok csupán szerdán kezdődnek, a sátrazók megkezdhették a beköltözést a 16 hektáros területre. Előtte azonban délelőtt Botka László polgármester és Kolonics Erika fesztiváligazgató újságírókkal járták be a területet, amelyen hamarosan akár 30 ezer fiatal is tud majd bulizni egyszerre.

Kedden délelőtt még csak a sajtó járta be a területet, délután azonban beköltöztek az első fesztiválozók is. Fotó: Karnok Csaba

Botka László felidézte: az 1968-ban indult SZIN-t a rendszerváltozáskor másfél évtizeden keresztül nem rendezték meg, azt 2003-ban indították újra. – Az volt a cél, hogy Magyarország vezető ifjúsági fesztiváljává váljon és azt gondolom, ez teljesült – fogalmazott a polgármester, aki megjegyezte, több száz millió forintos beruházást hajtottak végre azóta önkormányzati és Európai Uniós forrásból. Idén például 30 millió forintból az elektromos hálózatot, 15 millióból pedig a szálláshelyeket fejlesztették.

A fesztivál immár a szponzorok számára is vonzó: idén 150 millió forintnyi támogatást adtak a SZIN-nek különböző cégek. A két nagy névadó – a Coca Cola és a Borsodi – mellett pedig idén már a BYD is ott van a főszponzorok között. Ahogy Botka László mondta, az autógyárral kapcsolatos tárgyalások során kijelentették: fontosnak tartják, hogy a város életében is aktívan részt vegyenek.

A látogatószámmal kapcsolatban Botka László megjegyezte, bár az idei fesztiválokon átlagosan 30 százalékkal kevesebben voltak a korábban megszokottnál, bíznak benne, hogy a SZIN a megszokott számokkal tud majd üzemelni. Egy teltházas nap mindenesetre már most is van: szombatra nem lehet már jegyet kapni.

Kolonics Erika fesztiváligazgató elárulta, Magyarország 2. legnagyobb fesztiválszínpadját építették fel a Partfürdőn, amelyen már augusztus 12-e óta dolgoznak a szakemberek. – A másik nagyszínpadunkkal együtt a két fő fellépőhely össztömege 70 tonna és összesen 600 lámpa világítja meg őket – beszélt a legérdekesebb adatokról. A vendéglátókkal kapcsolatosan pedig elmondta: a 85 hely közül 30-ban lehet majd ételt kapni.