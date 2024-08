Rúzsa Magdi, Dzsúdló, Parno Graszt, Margaret Island – csupán néhány fellépő a félszáz közül, akik berobbantják az idei Coca Cola Szegedi Ifjúsági Napok négynapos fesztiválprogramjait szerdán a Partfürdőn.

Megkezdődött a négynapos bulifolyam, szerdán már egymást váltották a koncertek a Partfürdőn. Fotó: Karnok Csaba

Világsztárt várnak

Bár nyárbúcsúztató fesztiválról van szó, a legforróbb napokat idéző kánikulában indult a rendezvény, az előrejelzések szerint pedig még egy kicsit fokozódik is a meleg a következő napokban, vagyis a strandidő és az enyhe éjszakák is garantáltak. Csapadék szintén nem várható, vagyis semmi akadálya annak, hogy szombatig mindenki zavartalanul kiélvezze az iskolakezdés előtti utolsó napokat a legnagyobb hazai fellépők bulijain.

Rögtön az első napon egy nemzetközi sztárt is köszönthetünk Szegeden: A Borsodi Nagyszínpadon Zara Larsson, a „svéd Rihanna” mutatja be itthon először legújabb lemezét, és persze hozza a korábbi nagy slágereit is.

A Délmagyarországgal nyerhet

A fesztiválra kitelepült a Délmagyarország is: kollégáink és a területen sétáló hostessek az október 9-i Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expóra csábítják a fiatalokat. Az idén első alkalommal megrendezésre kerülő eseményen állást, munkahelyet, szakképzést találhatnak a munkavállalók, továbbtanulni vágyók az Árkádban.

– Akár a jövő évi SZIN-bérletét is megnyerheti bárki, ehhez nem kell mást tenni, mint a Hova? Tovább! magazint osztogató munkatársak pólóján lévő QR-kódot beolvasni, az így kapott felületen pedig regisztrálni az eseményre. A sikeres regisztrációról kapott e-mail-t bemutatva a Délmagyarország standjánál olyan, a fesztiválozáshoz hasznos apró ajándékokat kaphat mindenki, mint baseball-sapka, legyező, napszemüveg vagy kistáska – sorolta Gombár Gabriella értékesítési vezető.