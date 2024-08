Ezzel párhuzamosan pedig közösségi hullócsillaglesre invitálnak mindenkit, amire érdemes pokróccal vagy polifoammal készülni. Az este folyamán több látványos és érdekes égi objektumoti s meg lehet tekinteni a teleszkóp-flotta segítségével. Több alkalommal is lesz lézeres csillagképtúra, ami a fényesebb csillagokat, konstellációkat és az égbolton való tájékozódást mutatja be. Készülnek csillagászati kvízjátékkal, rádiós hullócsillag-detektálással és sok-sok érdekességgel is a fejünk felett zajló folyamatokról. A Csillagvizsgáló épületében előadásokat tartanak és az 50 centiméteres nagytávcsővel a világűrből érkező meteoritokat közelebbről is szemügyre lehet venni, ezek a programok azonban már minden turnusban telt házasak.