Az Egy Hét a Csillagok Alatt országos programsorozat keretében a Szegedi Csillagvizsgáló ismét megrendezi különleges programját a Perseidák hullócsillagzápor maximumához közeli éjszakán, augusztus 10-én 19 órától. A csillagászok több távcsővel is kitelepülnek a Kertész utcába, ahol bárki ingyen és előzetes bejelentkezés nélkül megszemlélheti a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait. Ezzel párhuzamosan a focipálya melletti észlelőréten pedig közösségi hullócsillaglesre invitálnak minden érdeklődőt (érdemes pokróccal vagy polifoammal készülni), ahol lézeres csillagképtúrákat és kvízjátékot is tartanak. Az éjszaka folyamán a közeli Csillagvizsgálóban zajló előadásokra és az 50 centiméteres nagytávcső látványára lehet elővételben jegyeket váltani. További információkért a 30/839-0922-es telefonszámot lehet hívni, de a szervezők elérhetőek a [email protected] címen is.