Telt ház előtt mutatták be a Honfoglalás rockoperát a Nemzeti Lovas Színház művészei a mórahalmi manézsban. Augusztus 20-án, ünnepi előadáson mutatták be a magyar honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi információkat, üzenve a mai fiataloknak és a Kárpát-medencében élő összes magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a magyarok valódi történelmével. A produkció a legigényesebb zenei és prózai adaptáción keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással mutatta be a hét vezér hazatérését.