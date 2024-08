Egy 16 éves fiút vádolnak apagyilkossággal, akinek sorsáról hamarosan dönt a bíróság. Az ítélet tétje: élet vagy halál. Reginald Rose 12 dühös ember című drámájának cselekménye hamarosan a Szegedi Nemzeti Színházban éled újra, ám korántsem a megszokott keretek között. Az előadás ugyanis a teátrum és a Szegedi Tudományegyetem koprodukciójában valósul meg. A rendező Barnák László főigazgató, a szereplők közül azonban egyedüliként Fekete Gizi hivatásos színművész, a többiek bírók, ügyvédek, egyetemi tanárok.

A színház és az SZTE együttműködési megállapodását szerdán írta alá Barnák László főigazgató és Széll Márta stratégiai rektorhelyettes. Fotó: Gémes Sándor

A színház és az SZTE együttműködési megállapodását szerdán írta alá Széll Márta, az egyetem stratégiai rektorhelyettese és Barnák László. A sajtótájékoztatón Tajti Gabriella, az SZTE Kulturális Irodájának vezetője, produkciós vezető elmondta, hogy a koprodukció ötletgazdája tíz évvel ezelőtt Ragány Zoltán ügyvéd volt. Az akkori előadást szintén Barnák László rendezte, és eredetileg négy alkalommal játszották volna, de akkora sikert aratott, hogy végül húsz előadást ért meg, négyet budapesti vendégjátékként a Játékszínben. Az évad végén pedig elnyerték vele a Dömötör-díj Kuratóriumi Díját, „Az évad közönségsikere” díjat is.

Az október 25-i bemutató szereplőgárdája majdnem teljesen megegyezik a tíz évvel ezelőttivel. Az egyetlen változás, hogy Hegedűs István nyugalmazott bíró helyett Balogh Elemér egyetemi tanár, jogtörténész alakítja majd a 8. esküdtet. A volt alkotmánybíró úgy fogalmazott, hogy óriási élménye lesz az életének ez a szerepjátszási lehetőség. Kitért arra is, hogy büntetőjoggal foglalkozván a darab jogtörténeti dimenziója is nagyon felkeltette érdeklődését. Az, hogy 12 laikus ember dönthet egy ember életéről. Másrészt személyes kötődéssel is bír számára, ugyanis édesanyja népi ülnök volt, és fiatalkorúak büntetőügyeiben vett részt.

Barnák László elmondta, a színpad elrendezése miatt a nézők úgy érezhetik majd, mintha maguk is esküdtek lennének. A jegyértékesítés csütörtökön indul, október 25-én, 26-án és 27-én négy alkalommal mutatják majd be a különleges produkciót, a vasárnap délutáni előadást jeltolmács közreműködésével.