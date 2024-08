– A kiállítótér makacs tény, elbizakodottság lenne azt gondolni, hogy dolgozhatunk ellene. Megpróbálhatnánk, de az kényszeredett, szakmánk szándékával ellenkező eredményt hozna – nyilatkozta lapunknak Nátyi Róbert művészettörténész, a 70. Vásárhelyi Őszi Tárlat kurátora, miután megkezdte az október 5-én megnyíló jubileumi tárlat rendezését az Alföldi Galériában.

Kifinomult összjáték mire minden a helyére kerül a Vásárhelyi Őszi Tárlat október 5-i megnyitóig. Fotó: Török János

158 alkotás lesz az idei Őszi Tárlaton

Már tavaly is a korábbiaknál jóval kevesebb művet válogattak be, idén még szigorúbb munkával végül 158 alkotásra mondtak igent a zsűritagok. Nátyi szerint még tavaly is a termek befogadóképességének határán egyensúlyoztak, idén valamennyi alkotás úgy érvényesülhet, ahogy megérdemli. A kurátor szerint miként az embernek, úgy az alkotásnak is megvan a maga aurája, és az minél intenzívebben érvényesülhet, annál erőteljesebben szólítja meg közönségét. Az egyéni hangsúlyokhoz viszont kell az önálló tér, a szellős, elegáns elrendezés.

– Korábban sok esetben a művek összessége adta az őszi tárlatok erejét, ezúttal nem lesz meg az az évtizedekkel ezelőtt jellemző összhangzat, amely olykor a kimagasló művek hatását akár még gyengítette is. Ezúttal arra törekszünk hogy minden mű megszólalhasson a saját hangján – hangsúlyozta a tárlat rendezője. Úgy látja, a Vásárhelyi Őszi Tárlat nem egy vaslogika mentén összeállítható szerkezet. A rendezéssel úgy vezetik majd a közönséget, hogy teremről teremre haladva logikus összképet kapjon. Erre különösen alkalmas az Alföldi Galéria. Az Őszi Tárlat kurátori feladatai felé évekre elkötelezett művészettörténész szerint a tárlat a 21. századnak szól, a világ bármely tájáról ide csöppenve európai léptékű kiállítás valósul meg.