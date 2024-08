Mi kell egy igazán jó fesztiválhoz? Jó társaság, pohár a kézbe, kényelmes cipő, kedvenc fellépők és hamisítatlan bulifeeling. A Coca-Cola SZIN-en ismét a külföldi és a hazai zenei élet krémje vonul fel: mintegy 200 koncert adja meg az alaphangulatot a Tisza-parton.

A legnagyobb nevek

Külföldi húzónevekkel idén sem fukarkodtak a szervezők. A SZIN egyik legnagyobb durranását, a holland világsztárt, Armin van Buurent a zene iránti féktelen és könyörtelen szenvedély hajtja. A trance mozgalom „zászlóvivőjének”, az EDM egyik legbefolyásosabb alakjának tartott művész állandóan mozgásban van: vagy a stúdiójában alkot zenét, vagy úton van a világ legnagyobb klubjai és fesztiváljai között.

I Believe című dala a világhírnév felé repítette Tim Kamradot. A lengyel származású, német előadó zenei stílusa a pop, az R&B és néha a rock között helyezkedik el.

Zara Larsson, a svéd világsztár most megjelenő új lemezét Magyarországon először élőben Szegeden mutatja be. Zara karrierje 10 éves korában indult, amikor elvitte a pálmát a Britain’s Got Talent svéd megfelelőjén, a Talangon. 2015-ben már az egész világ beleszeretett Lush Life című slágerébe, mely 24 ország slágerlistájára került fel, és a Spotifyon több mint 1,3 milliárd streamelésnél tart. Új, On My Love című dalát a világ első számú DJ-jével, David Guettával közösen hozta össze.

Zara Larsson lesz az egyik legnagyobb fellépő. Fotó: Shutterstock

Várva várt

Baukó Attila, azaz Azahriah énekes, dalszerző és youtuber az idei fesztiválok megkerülhetetlen szereplője. A magyar zenei élet csodabogara fiatal kora ellenére (csupán 22 éves) sikert sikerre halmoz. Májusban a Puskás Arénában adott tripla koncertet, miközben róla szóló filmjének előzetesét már bemutatták. Az idei fesztiválszezont Szegeden zárja, koncertjét kár lenne kihagyni.

Fotó: Sándor Judit/ Archív fotó

A hazai felhozatal

A Tisza-parton lép fel az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, a Bohemian Betyars, a BSW, a CsakNekedKislány, Dzsúdló, a Fish!, a Follow The Flow, KKevin, Krúbi, a Lazarvs, a Necc Party, a Pogány Induló & Ótvar Pestis, Rúzsa Magdi, T. Danny, a ValMar és a Wellhello is.