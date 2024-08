Az emlékezés, az ünnep félnapos böjttel kezdődik, majd Áv hónap 1-jétől 9-éig ez fokozódik, és 9-én, most hétfőn estétől 25 órás teljes böjtöt tartunk, nem eszünk, nem iszunk semmit, a földön ülve felolvassuk Jeremiás siralmait, és ekkor bőrcipőt sem hordunk – magyarázta a rabbijelölt. A Tórában az is áll, hogy Támuz 17-én jött le az első kőtáblákkal Mózes a hegyről, aki az aranyborjú imádásának bűnében találta népét, ezért eltörte a kőtáblákat. Áv hó 9-e pedig a kémek bűnére is emlékeztet, mert az Izraelbe küldött tizenkettő közül csak 2 mondott igazat az elfoglalás esélyeiről, 10 hazudott. Isten ekkor ítélte 40 éves vándorlásra a zsidókat, és ezt követően minden évben meghalt közülük 15 ezer, csak a 40 év lejártakor kegyelmezett meg az akkor élőknek, akik Áv hó 9-én befeküdtek az előre megásott sírgödrökbe, de életben maradtak. Ez több napon át megismétlődött