Ismét várja majd közönségét a Térfesztivál a szentesi önkormányzat és a helyi művelődési központ szervezésében szeptember 20-án és 21-én, pénteken és szombaton a Kossuth téren.

A bor- és pálinkaünnep is fontos része a fesztiválnak. Archív fotó: Darók József

A nyitó napon egy tűzzsonglőr bemutatóval indul a rendezvény, majd a Dinamit és a Kópia zenekarok koncerteznek. Szombat délelőtt 10 órától több zenés-táncos produkció látható a színpadon: lesz salsa és bachata, mazsorett, illetve hip-hop produkció, de még interaktív bűvész show is.

A technikai átállások miatt déltől lesz egy hosszabb szünet, majd délután 3 órakor a Kossuth térről elstartolnak a motorosok, és a nagyszínpadot a Staféta gyermekzenekar veszi át. Utánuk egy motoros bemutató lesz, majd a hódmezővásárhelyi Traubi zenél. Utánuk pedig a várva várt Hooligans lép színpadra.

A programok mellett több árus kínálatából választhatnak a térre látogatók, a teljesség igénye nélkül például lesznek kézműves sörök, pálinka, bor, vattacukor, kürtőskalács, édesség, minifánk, házi szörp, fagyi, jégkása, finom ételek, és persze gondoltak a gyerekekre is: csillámtetoválás, arcfestés, minividámpark, elektromos kisautók várják őket.

A városban azon a hétvégén a fesztivál mellett több ponton is találnak az érdeklődők programokat, többek között szeptember 20-án, pénteken indul a Művelődési és Ifjúsági Házban a három napos díszmadár kiállítás, ahol nemcsak a madarak, hanem színes programok is várják az odalátogatókat; madárkutató előadásokat hallgathatnak meg, de ásványkiállítással, csillagászati előadással és rajzkiállítással is kedveskednek a szervezők.

Szeptember 21-én 9- 14 óra között a Gólyás Házban gasztro- és kézműves piacot tartanak, több mint 50 árus részvételével. Eközben 9-11 óra között kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket.