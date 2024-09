Mondókás, verses, énekes foglalkozás-sorozatot indít útjára babáknak és kismamáknak a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára, amelynek anyagát a népi gyűjteményekből választják a szervezők. A program a Tilinkó elnevezést kapta, amely egy kis népi fúvós hangszerre utal. Az első foglalkozásra szeptember 7-én, szombaton 10 órától várják az érdeklődőket. A foglalkozás célja, hogy segítséget nyújtson a kismamáknak, hiszen a mondókás játék nagyon sok nevelési szituációban megoldás lehet, de nagyszerű a figyelemelterelésre is. A játékos foglalkozás különlegessége, hogy a végén a szervezők könyveket is ajánlanak, amelyekben a szülők vagy leendő szülők megtalálhatják az elhangzott zenei anyagokat, illetve szakkönyvekkel is készülnek a gyermekneveléssel kapcsolatban.