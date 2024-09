A motivációm másik, egészen személyes motívuma, hogy pontosan 2005-ig, amikor alkotmánybíró lettem, ténylegesen is kivégeztek fiatalkorúakat is New Yorkban. Reginald Rose történetében is egy 16 éves gyerek a vádlott. Amikor elvállaltam, úgy éreztem, a személyes élettörténetembe is kicsit sorsszerűen illeszkedik ez a szerep