Megjelent a Koszta József Múzeum Bonus Nuntium című tudományos, művészeti és művelődési online folyóiratának idei harmadik száma. A tartalom izgalmas témákat ígér: dr. Habil. Fenyvesi Anna és dr. Donald W. Peckham szerzőpáros amerikai pilótákról szóló beszámolója olvasható az újságban, akik Szentesen 1944 decemberében dr. Rózsavölgyi József orvosnál voltak vendégek, dr. Mód László a nagymágocsi Károlyi kastély berenedezéseinek történetéhez szolgál adalékokkal. Szabó Dániel írásában a Csongrád Megyei Történelmi és Régészeti Társulatról értekezik, amelynek története egyelőre az első világháború végéig mutatja be azon helytörténeti eredményeket, ami a városi múzeumi alapítás körülményeit vizsgálja eddig nem ismert részletekkel. Szoboszlai Barbara a két világháború közötti szentesi arató bálokat, és a szokáshoz kapcsolódó hagyományokat mutatja be, továbbá Apor Attila doktori hallgató idegennyelvű publikációja is megtalálható a Bonus Nuntium ez évi harmadik számában, amely elérhető a bonusnuntium.hu weboldalon.

Megjelent a Koszta József Múzeum Bonus Nuntium című tudományos, művészeti és művelődési online folyóiratának idei harmadik száma. Fotó: Majzik Attila / Archív fotó