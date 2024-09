Szabadban szabadon – kezdettől fogva ez a mottó adja meg az immár 34 éves múlttal rendelkező csongrádi PleinAir Nemzetközi Alkotótelep sava-borsát. Ez a csaknem három és fél évtized azonban, noha markáns merítés, mégsem öleli fel a csongrádi alkotóbázis teljes történetét. A forrásig egészen a hatvanas évekig kell visszatekiteni, amikor már a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanulói a Körös-toroki városban töltötték nyári gyakorlatukat. Majd diplomaszerzésük után öt fiatal művész, Aranyi Sándor, Klimó Károly, Nagy Gábor, Szikora Tamás és Dienes Gábor hivatalosan megalapította a csongrádi művésztelepet. 1975-ben megkapták bázisul a várostól a Csongrádi Alkotóházat.

Aranyi Sándor volt az ötletgazdája és egyik alapítója a csongrádi művésztelepnek. Fotó: Koós Kata

Francia mintára alapult a csongrádi művésztelep

A kilencvenes évek elején meghívást kaptam a dél-franciaországi mirabeli művésztelepre. Az a miliő úgy megtetszett, hogy következő évben Csongrádon is megcsináltuk

– idézte fel a PleinAir Nemzetközi Alkotótelep kezdeteit Aranyi Sándor, a művésztelep ötletgazdája és vezetője, a Szög-Art Művészeti Egyesület elnöke.

– A plein air azt jelenti, hogy a szabadban. Erre van lehetőség a csongrádi művésztelepen, de lehet műteremben is dolgozni. Van külön szobrász- és grafikai műhely, festő műterem, sőt bronzöntő műhely is. Tehát a mi esetünkben nem csak azt jelenti, hogy a szabadban, hanem azt is, hogy szabadon. Bárki bármit alkothat, nincsenek megkötések – folytatta a festőművész.

Elmondta azt is, hogy a művésztelepen az alkotóknak lehetőségük van a művészeti ágak közötti barangolásra is. A festő belekóstolhat a szobrászatba, a grafikusok a festészetbe.

Festmények, grafikák és szobrok is készültek az idei nyári csongrádi művésztelepen. Fotó: Koós Kata

Eklektikus és impulzív kiállítás nyílt

A hagyományokhoz híven idén is júliusban népesítették be a művészek a Öregszőlőkben található alkotóházat. Hat különböző országból érkeztek képzőművészek, és két héten át alkottak. Munkájuk gyümölcseiből augusztus elején nyílt nagyszabású kiállítás a csongrádi Városi Galériában. A tárlat anyagának jelentős részét immár a szegedi közönség is megtekintheti, ugyanis a művekből az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszéken nyílt kiállítás csütörtökön.