Kétségtelen genetikai öröksége csupán a zenei iránti fogékonyságban és ízlésben segít a tizenéves Syl Mohai, vagyis Mohai Szilárd szerint, minden más tehát elkötelezett tanulás kérdése. A tavaly Szegeden ifjúsági Barta Tamás emlékplakettel elismert vásárhelyi zenész édesapja Mohai Tamás gitáros, énekes, dalszerző, édesanyja pedig Almási Enikő dzsesszénekesnő. Utóbbi szervezésében folytatódott a közkedvelt Zsinagóga Akusztik koncert, ahová Syl Mohai mellett az egyebek mellett Az ének iskolája című tehetségversenyből is ismert szegedi fiatal énekes, Tabatabai Nejad Flóra érkezett vendégként. Az énekes szerint ugyancsak a lelki többlet az, ami a szakmai tudás mellett igazán megszólal a színpadon. A technikai felkészültség fejleszthető gyakorlással, előbbit viszont inkább a személyiség határozza meg.

A Zsinagóga Akusztik folytatódik következő hónapban is. Fotó: Tábori Szilvia

A különleges vásárhelyi koncertre régóta készülő duó énekesnője arról beszélt lapunknak: annak idején, nyolc éves korában szinte spontán ötletként került a televíziós énekes-tehetséggondozó műsorba, Az ének iskolájába, ahol Szandi mentorként segítette őt. Álmodni sem mert volna jobb segítőt. Flóra elárulta azt is: mindig maximalista volt, a zenében belső indíttatásán és ambícióin túl szülei támogatása vezérelte. Szilárddal pedig mindig is követték, inspirálták egymást, régóta várták a közös zenélést a vásárhelyi zsinagógában.

Aznapi zenésztársaként, a szegedi zeneművészeti szakgimnázium első éves hallgatója, Syl Mohai válaszul erre annyit mondott a koncert előtti pillanatokban: minél tovább várunk valamire, legtöbbször annál jobban esik. Közös koncertjük repertoárja meglehetősen vegyes volt, blues, jazz, rock, de még popdalok is megtöltötték a teret. A fiatal, többször díjazott vásárhelyi zenész úgy véli, jó úton halad szakmailag. Mindig is erre a pályára készült, otthonukban körülvették a hangszerek, kiskorában magától értetődően ült nagyapja mellett a zongoránál. Bár minden hangszerben megtalálja a gyönyörűséget, a gitár lett a fő hangszere. Útján magántanárként pedig Nagy Ádám gitáros, zeneszerző kíséri a továbbiakban is.