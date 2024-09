– Minden másképpen történt, mint szerettük volna, örömszerző szándékunk eltűnt, mégis hinnünk kell, hogy a szeretet és barátság mindenre képes – mondta megrendültem Cserjés Katalin nyugalmazott egyetemi docens, az általa vezetett Art.Pagony Képzőművészeti Önképzőkör Erdős Péter képzőművésznek emléket állító tárlatának megnyitóján szeptember 20-án, pénteken este. A vásárhelyi könyvtár olvasóterme megtelt rokonokkal, barátokkal, egykori pályatársakkal, akik a méltósággal viselt hosszú betegsége után szeptember 13-án elhunyt Erdős Péter festő és szobrász emberségét és tehetsége varázsát elevenítették fel egy olyan kiállítás apropóján, amelyet a munkássága előtt tisztelgő vásárhelyiek még életében útjára indítottak. Hátha a nagy betegségben örömet szereznek az alföldi realizmus hagyományait mindvégig követő művésznek.

Cserjés Katalin, Ormost Zsuzsanna, Hézső Ferenc és id. Holler László emlékeztek a szeptember 13-án elhunyt Erdős Péter festőre. Fotó: Tábori Szilvia

A Nap, a Hold fényei

A hosszú életút előtt tisztelgő, a könyvtár olvasótermében hetekig látogatható In memoriam Erdős Péter – Meseképek az Alföld tájairól című posztumusz kamaratárlat előterében az egymás mellett sorakozó művek mellett a művész személyes vallomása fogad: "témáimat főként az alföldi táj élményei adják. A pusztuló tanyavilág, az ezerarcú tiszai ártér, a tükröző víz, a felhők játéka, a Nap, a Hold fényei… Az örökké változó és megújuló természet részeként látom az embert is, munkájával együtt. A festésen kívül rézdomborításal is foglalkozom. Képeimmel a haza, a szülőföld és az itt élők iránti szeretetemet és tiszteletemet, a múlt és jelen értékének megbecsülését akarom kifejezni".

Hosszú életút előtt tiszteleg a könyvtár olvasótermében hetekig látogatható In memoriam Erdős Péter kamaratárlat.

Fotó: Tábori Szilva

72 év közös emlékei

Az Erdős Péterrel egyazon esztendőben, 1938-ban született Hézső Ferenc festőművész közös útjukra emlékezett a tárlatot megnyitó beszédében. Mint elmondta, 72 év kötötte és köti össze őket most már mindvégig. Hézső fájlalta, hogy barátja és pályatársa immár kilépett a sorból, "megcsalt, nem tudok vele a napi eseményekről beszélgetni". Felidézte, hogy már közös gimnáziumi éveik alatt összekötötte őket a művészetek iránti rajongás és szenvedély. Később kicsit versenyezve haladtak alkotói pályájukon, ahogy Hézső Ferenc mondta: Péter egy orrhosszal mindig meg is előzte, hiszen közülük elsőként 1961-ben mutatkozott be először a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, ahol később is mindvégig jelent volt.