Helyi kultúra 1 órája

Ferencszállás ünnepének nem ártott az eső – GALÉRIA

A ferencszállási hétvégét nem tette tönkre az eső: az ünnepi programok egy részét a faluház nagytermében, a többit fedett színpadon, illetve rendezvénysátor alatt tartották meg. Ferencszállás falunapja idén is színes volt – a fellépők produkcióit főzőverseny, kiállítás és egészségnap is színesítette. A résztvevőket megkínálták a község címerével díszített, 500 szeletes csokitortából is.

Szabó Imre Szabó Imre

Minden évben itt vagyunk. Ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, összehozza a közösséget, a falut – mondta a civilben traktoros, helybeli Szanda Roland, aki egy 6 tagú társasággal, a családjával együtt jött ki a szombati falunapra Ferencszálláson. Természetesen a főzőversenyre is beneveztek, marhapörkölt rotyogott a bográcsban. Büszkén tette hozzá: a bors kivételével mindent – hagymát, paprikát – maguk termeltek meg. Ferencszállás falunapjára nem lehet mondani, hogy a kutyát sem érdekelte. Fotó: Szabó Imre Ez hiányzik a mai világból Szerintem jó lenne minél több ehhez hasonló program. A legtöbben otthon ülnek, tévéznek, neteznek, pedig ez az igazi élet: az emberek összetartozása, a jó beszélgetések. A mai világból ez sajnos egyre jobban hiányzik – foglalta össze véleményét. A hétvégén nagyon sok rendezvény elmaradt a rossz idő miatt, amit meg ennek ellenére nem fújtak le, arra rányomta a bélyegét az eső, a hideg. Ferencszállást mindez kevésbé érintette, hiszen a főzőcsapatok sátrak, óriás ernyők alá húzódtak, a tervezett programok egy részét meg tudták tartani fedett színpadon, a rendezvénysátor alatt vagy a faluház nagytermében. Utóbbiak közé tartozott a kreatív makói alkotó, Kerekes Éva is, aki kiállítást rendezett itt. A makói alkotó, Kerekes Éva kedves fogadtatásban részesült a falunapon. Fotó: Szabó Imre Az alkotó kellemes meglepetése Az elmúlt tizenöt év termését hoztam el. Ebben vannak festmények, rajzok, portrék és egy különleges műfaj, a folyékony festészet néhány darabja is – tartott rögtönzött tárlatvezetést. Emellett, mint láttuk, saját kezűleg készített ékszereket, kiegészítőket, többek között gyantából. Úgy gondoltam, nem csak nagyvárosokban kell bemutatkoznom. Ez ráadásul kellemes meglepetést is hozott számomra, hiszen rengeteg az érdeklődő, fiatalok, idősebbek érkeznek folyamatosan és rácsodálkoznak a munkáimra, gratulálnak és rengeteg kérdésük van – mondta mosolyogva. Értékeket is megmutatnak A falunapot mindig úgy rendezzük meg, hogy nem csak a szórakoztatásra gondolunk. Szeretnénk értékeket is megmutatni – mondta a delmagyar.hu-nak a tárlat kapcsán, illetve az egész rendezvénnyel kapcsolatban Jani János, Ferencszállás polgármestere.

Ferencszállás ünnepének nem ártott az eső – GALÉRIA: Szabó Imre

Hangsúlyozta, egész évben ez a legnagyobb rendezvényük, ez mozgatja meg a legtöbb helybelit. Ezért is állították úgy össze a programokat, hogy a kedvezőtlen időjárás se húzhassa keresztül a számításaikat; a rendezvénysátrat például már napokkal korábban felépítették és a faluház nagytermének színpadát is felújították.

A falunapon természetesen a szokásos tortaosztás sem maradt el: a község címerével ellátott, 500 szeletes édesség ezúttal csokoládés volt. Fókuszban az egészség Ferencszálláson a falunapot most először kapcsolták össze azzal, hogy aki akart, a faluház szomszédságában lévő orvosi rendelőben egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetett részt, illetve tanácsokat, javaslatokat kaphatott, miképpen őrizheti meg egészségét. A résztvevőknek többek között vérnyomást és vércukor-, illetve koleszterinszintet mértek, kiszámolták a testzsír-arányukat és Fekete Gyöngyi háziorvos szerint jó ötlet volt ezt a lehetőséget felkínálni a szombati rendezvény résztvevőinek, mert több mint kéttucatnyian éltek vele. Tapasztalatai szerint a ferencszállási páciensek együttműködőek, szófogadóak.

