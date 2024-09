A két hősben közös, hogy mindketten ártatlanok és roppant jóhiszeműek. Meg persze áldozatok is. Egyikük – Juci néni, akit Mészöly Anna csodálatosan érzékeny alakításában ismerhetünk meg – frissdiplomás, pályakezdő pedagógus, tele lelkesedéssel és ambícióval. Másikuk – Palkó – ötödik osztályos tanuló, aki anyukájával Németországból tért haza, vagyis mindeddig más rendszerben nevelkedett. Ebből következik, hogy Juci néni és Palkó egyaránt egy új élethelyzet elé kerül, előbbi ráadásul rögtön a mélyvízbe, ugyanis mindjárt osztályfőnökként is bizonyítania kell(ene). Ez a Fekete pont alaphelyzete, és már itt egy olyan sötét alagútba kerül a néző, aminek a végén nem látni fényt, nyomasztó helyzeteket viszont annál inkább.

Elkerülhetetlen sors: a mosolygós tanárnőből kiégett hajcsár lesz? Középen Mészöly Anna.

Már a kezdéstől rátelepszik a filmre egyfajta fojtogató-nyomasztó légkör, amit a stílus is megtámogat. Az Emmy-díjas operatőr, Rév Marcell képei a nézőt azonnal berántják az iskola falai közé. Mit berántják, egyenesen odaszorítják a falhoz, mondván, innen nem szabadulsz egyhamar.

Ha tanárként megpróbálsz újítani, kísérletezgetni, jön a kolléga a szomszéd teremből, hogy zavarod az óráját. Aztán jön a szülő, és leordítja a fejed, amiért olyan verset adsz fel a gyerekének, ami nincs is a tankönyvben. Hiába mondod, hogy pedagógusként úgy ítélted, ez a vers jobban érdekelheti a nebulókat, a szülőt csak a felvételire való felkészülés izgatja. Még a saját számítógépedet sem viheted haza a tanítási órák után, mert a portás bácsi arra utasít, bizonyítsd be, hogy a gép a te tulajdonod. Ha azt mondod, ez nonszensz, a portás széttárja a karját, jelezvén, hogy nem ő hozza a szabályokat, de ha nem tartatja be őket, akkor ő viszi el a balhét. Juci nénit a film elején egy mosolygós, vidám természetű tanárnőnek ismerjük meg, aki szemlátomást alig várja, hogy taníthassa a gyerekeket. Amikor A természet vadvirága című Petőfi-versről beszélget a diákokkal, és közben azt látja, hogyan csillog némelyik gyerek szeme, önigazolást nyer, hogy mégis csak tanítani a legszebb hivatás a világon. Nagyon szép, megható jelenet ez, és ilyenből nem is nagyon akad több a filmben.