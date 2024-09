A film zenéjét Burton „házi” zeneszerzője, Danny Elfman készítette, aki már az első rész zenei anyagáért is felelt. Elfman is ügyelt arra, hogy az új film zenei világa gördülékeny folytatója legyen az első rész zenéjének. A Beetlejuice Beetlejuice a legutolsó díszlet szintjén is a 88-as eredeti folytatója, és ez ugyanígy érvényes a színészekre is. Egészen elképesztő, de Winona Ryder, Catherine O’Hara és Michael Keaton mintha nem is öregedett volna az elmúlt harminchat (!) esztendőben. Ők azok, akik visszatértek az első rész után, ellentétben például Geena Davisszel vagy Alec Baldwinnal. Melléjük új arcok, vadonatúj karakterek csatlakoztak, akiket ugyancsak nagy nevek formálnak meg, például Monica Bellucci, Jenna Ortega, Danny DeVito vagy Willem Dafoe.

Nem mondom, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlható az új Beetlejuice, de az bizonyos, hogy aki eddig is szerette Tim Burton filmjeit, az most egy valóságos Burton-esszenciát kap. Ha a legutóbbi filmje volt a legkevésbé „burtonös” (ez volt a Dumbó), akkor ez a mostani alkotás hosszú idő után a „legburtonösebb”.

7/10