Hagyományos őszköszöntő programot szerveznek szeptember 28-án szombaton 14 órától Nagymágocson, a Petőfi téren.

Archív fotó: Kovács Erika

A fosztónapon természetesen lehet majd kukoricát fosztani, morzsolni, a Boglárka Egyesület népi játékaival játszani és szerveznek kézműves foglalkozásokat is. A gyerekeknek lesz ingyen gofri és főtt kukorica is. Ezen a napon rendezik meg a fiatal képzőművészek és kézművesek találkozóját és vásárát is. Lesz korongozás, ékszerkészítés és hangszerbemutató. A kiállításon és vásáron ékszereket, kerámiákat, gyógynövényeket, süteményeket, szörpöket savanyúságokat, chilis, levendulás termékeket, olajokat lehet vásárolni. Fellép az orosházi Harangos Néptáncegyüttes, és a szentesi Jövőnkért Néptáncegyüttes.