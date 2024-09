A rossz idő nem szegte kedvünket. A buli az buli!

– mondta a makói Hagymafesztivál főzőversenyének egyik főszakácsa, a civilben hentes Kalapács István. Vezetésével egy Szegedi utcai háztömb főzött marhapörköltet. Annyit árult el róla, hogy az előző nap előkészített, összedinsztelt vörös- és fokhagymát lassú tűzön, fűszerezve tették a bográcsba. A 15 kiló húsból 30-35 adag készült – ezeket a lakók fogyasztották el jó ízűen.

A makói hagymafesztivál gasztronómiai versengésébe erdélyi magyarok is beszálltak. Fotó: Szabó Imre

Hagymafesztivál Hagymatikum-gulyással

A vetélkedőre 35 csapat nevezett be. Az egyik legkülönlegesebb közülük a Makó és Erdély örök barátságát hirdető volt, amelynek tagjai között Meggyesről és Marosvásárhelyről érkezettek is voltak. Sátrukat magyar, székely és erdélyi zászlóval díszítették, asztalukat pedig szépen megterítették – hozzá a mázas cserépedényeket, mint Deák Tündétől megtudtuk, Józsa János korondi fazekasmester készítette. A vendégeket házi készítésű paraszttortával kínálták, meg erdélyi zakuszkával megkent pityókás kenyérrel. Utóbbit Tőkés Tibor marosvásárhelyi pékmester sütötte, ahogyan a fonott kalácsot is.

Hagymatikum-gulyást főzünk asszonyos csipetkével

– árulta el a bográcsnál serénykedő Kiss Imre.

Nem mindenki bográcsozott

Persze nem mindenki főzött. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény hajléktalanszállójának munkatársai például sütöttek, méghozzá tárcsán, pulykaragut.

Majdnem mindenki bográcsozik. Úgy gondoltuk, mi megpróbálunk egy kicsit egyedibbek lenni

– indokolta a választást a szálló vezetője, Farkas Erika.